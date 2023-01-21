Казахстанец двумя нокдаунами ворвался в полуфинал чемпионата Азии

Фото: sports.kz

Казахстанский боксер Диас Молжигитов выступил в четвертьфинале чемпионата Азии до 22 лет в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 75 килограммов Молжигитов сразился с кыргызстанцем Даниэлем Абдрахмановым и одержал победу в этом поединке единогласным решением судей. В первом и третьем раундах рефери отсчитал Абдрахманову нокдаун.

Таким образом, Диас Молжигитов вышел в полуфинал чемпионата Азии и гарантировал себе как минимум "бронзу".

В полуфинале казахстанец встретится с победителем боя Абдулрахман Аль-Мутаири (Кувейт) — Аиликути Кахаер (Китай). Полуфинальный бой состоится в понедельник, 23 января. Что касается недавних успехов Молжигитова, то в декабре он стал чемпионом Казахстана.