Казахстанец довел компанию до банкротства, чтобы не уплачивать налоги на 11 млн тенге

Прокуратура Жамбылской области при изучении решений районных судов выявила незаконное прекращение дела об административном правонарушении, связанным с преднамеренным доведением до банкротства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.

"В частности, постановлением Шуского районного суда от 15 марта 2024 года производство по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.182 КоАП в отношении гражданина Х. прекращено за отсутствием состава правонарушения. Однако изучение материалов дела показало, что нарушитель с целью уклонения от уплаты налогов на 11 млн тенге и сокрытия доходов, преднамеренно довел до банкротства принадлежащее ему ТОО и продал его", - рассказали прокуроры.

На основании внесенного акта прокурорского реагирования 5 сентября 2024 года Жамбылским областным судом решение суда первой инстанции отменено.

"Нарушитель признан виновным по ч.1 ст. 182 КоАП с назначением ему наказания в виде административного штрафа в сумме 738 400 тенге", - добавили в прокуратуре.

Также сейчас принимаются меры повзысканию налоговой задолженности.