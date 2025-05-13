Турксибский районный суд города Алматы рассмотрел гражданское дело по иску И. к Международному аэропорту и авиаперевозчику "Э" о взыскании компенсации за моральный вред, передаёт BaigeNews.kz. Истец, обеспокоенный состоянием здоровья своего ребенка, который находился в коматозном состоянии, сообщил о нарушениях со стороны служб аэропорта и авиакомпании.

Согласно исковому заявлению, после приземления рейса в Алматы, работники аэропорта предложили инвалида-коляску для перевозки больного ребенка, что не соответствовало медицинским требованиям. При этом прибывший реанимобиль с врачом был не допущен на территорию аэропорта, а отказ от скорой помощи усугубил ситуацию.

Более того, вместо того чтобы предоставить необходимую медицинскую помощь, ребенка транспортировали с использованием амбулифта - спецтехники, предназначенной для пассажиров с ограниченными возможностями. Такое транспортное средство не могло гарантировать безопасность в условиях тяжелобольного состояния малыша.

Как установлено, авиакомпания "Э" не проинформировала аэропорт о необходимости предоставления реанимобиля, несмотря на то, что перевозка больного была частью заключенного договора. Нарушение координации между авиакомпанией и аэропортом привело к осложнению состояния здоровья ребенка.

Суд в своем решении отметил, что отсутствие должной координации могло усугубить состояние ребенка, в частности, в момент прохождения пограничного контроля, когда защитные повязки с глаз больного ребенка были насильно сняты для фотографирования. Через несколько дней ребенок был госпитализирован с тяжелыми осложнениями, и, несмотря на лечение, скончался.

Суд удовлетворил иск частично и обязал авиаперевозчика "Э" выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов тенге. Решение суда пока не вступило в законную силу, и стороны могут оспорить его.