Казахстанец через суд запретил использовать свой уникальный дизайн
Верховный Суд отменил решение апелляции и защитил патентные права предпринимателя.
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Верховный Суд рассмотрел гражданское дело между двумя индивидуальными предпринимателями, в котором рассматривался вопрос нарушения прав на промышленный образец, передаёт BaigeNews.kz.
Истец утверждал, что ответчик незаконно использовал его патент на промышленный образец, в частности, дизайн стеллажей, ресепшена и вывесок. Ответчик размещал изображения этих объектов в сети Instagram, нарушая права истца.
Суд первой инстанции признал использование промышленного образца незаконным и запретил ответчику его использование. Однако апелляционный суд отменил это решение, отказав в удовлетворении иска.
Верховный Суд, рассматривая дело в кассации, отметил ошибочность вывода апелляционной инстанции о праве ответчика на преждепользование. Суд подчеркнул, что для признания права преждепользования необходимо доказать, что лицо самостоятельно создало тождественное решение и использовало его до даты приоритета промышленного образца. В данном случае ответчик не был создателем дизайна, а лишь заказал его копию, что исключало право на преждепользование.
Кроме того, Верховный Суд указал, что защита прав на промышленный образец возможна и без регистрации патента в течение определенного срока. Судебная коллегия Верховного Суда оставила в силе решение первой инстанции, защитив права первого предпринимателя.
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