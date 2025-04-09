Верховный Суд рассмотрел гражданское дело между двумя индивидуальными предпринимателями, в котором рассматривался вопрос нарушения прав на промышленный образец, передаёт BaigeNews.kz.

Истец утверждал, что ответчик незаконно использовал его патент на промышленный образец, в частности, дизайн стеллажей, ресепшена и вывесок. Ответчик размещал изображения этих объектов в сети Instagram, нарушая права истца.

Суд первой инстанции признал использование промышленного образца незаконным и запретил ответчику его использование. Однако апелляционный суд отменил это решение, отказав в удовлетворении иска.

Верховный Суд, рассматривая дело в кассации, отметил ошибочность вывода апелляционной инстанции о праве ответчика на преждепользование. Суд подчеркнул, что для признания права преждепользования необходимо доказать, что лицо самостоятельно создало тождественное решение и использовало его до даты приоритета промышленного образца. В данном случае ответчик не был создателем дизайна, а лишь заказал его копию, что исключало право на преждепользование.

Кроме того, Верховный Суд указал, что защита прав на промышленный образец возможна и без регистрации патента в течение определенного срока. Судебная коллегия Верховного Суда оставила в силе решение первой инстанции, защитив права первого предпринимателя.