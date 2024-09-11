Казахстанец через суд добился возврата 15 млн тенге за сломанное китайское авто

Иск о защите прав потребителя пришлось подать казахстанцу из-за неисправности в автомобиле. Мужчине вернули всю уплаченную за машину сумму и выплатили компенсацию, передаёт BaigeNews.kz.

Новую машину китайского производства Ш. приобрёл в июне 2023 года. Спустя три месяца появилась неисправность при движении на скорости свыше 100 километров в час. Зафиксирована сильная вибрация по кузову, которая сохранялась постоянно. При этом ошибок на панели приборов не высвечивалось.

Покупатель потребовал расторжения договора и выплаты компенсации в размере 500 тысяч тенге. Ответчик (ТОО "М") отказался, ссылаясь, что автомобиль технически исправен.

"При неоднократном обращении к продавцу в рамках гарантийного обслуживания при нажатии педали газа зарегистрировано оповещение "Перегрев АКПП", самопроизвольное исчезновение тяги, заменены запасные части. Неисправность не устранена", - сообщили в суде.

Заключением судебной экспертизы, путём компьютерной диагностики трансмиссии коробки передач подтверждён "код" неисправности "постоянный".

"Недостатки товара признаны судом существенными, так как не могут быть устранены без несоразмерных расходов и затрат времени, включая время ожидания поставки запасных частей. Потребитель вынужден был неоднократно приезжать для исправления недостатков товара из Петропавловска в столицу, что влекло дополнительные расходы. Обращения истца и замена запасных частей на бывшие в употреблении, "до прихода новых" отражены в выданном самим же продавцом заказ-наряде. Однако замена запчастей на новые так и не произведена. С учётом установленных обстоятельств, суд удовлетворил иск, договор купли-продажи расторгнут, покупателю возвращена оплаченная за товар сумма 15 016 000 тенге, взыскана компенсация морального вреда в сумме 100 000 тенге", - сообщили в суде Астаны.

Решение вступило в законную силу.