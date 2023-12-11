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Казахстанец будет тренировать европейскую сборную по футболу

Вчера, 22:47
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instagram.com/_valiente_1978 Вчера, 22:47
Вчера, 22:47
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Фото: instagram.com/_valiente_1978

29-летний казахстанец Фархат Джанибеков будет работать в сборной Беларуси по футболу. Об этом специалист сообщил на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"В августе мне поступило приглашение - стать частью тренерского штаба национальной сборной Республики Беларусь по футболу под руководством Карлоса Алоса. Хочу выразить слова благодарности за данное приглашение, доверие, которое оказали мне, и за возможность подняться на новый уровень в моей тренерской карьере. Для меня большая честь быть частью такого тренерского коллектива, и я с нетерпением жду мартовских сборов. Уверен, что наша совместная работа будет сплоченной и результативной", - написал тренер.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dzhanibekov Farkhat (@_valiente_1978)

Джанибеков обучался в футбольной академии "Оле Бразил ФК". В 2012-2013 годах играл за ФК "Байтерек", после в команде "Астана-М", был тренером-психологом в павлодарском "Иртыше".

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