В Монреале (Канада) проходит турнир UFC 315, который открылся боем между казахстанским бойцом Бекзатом Алмаханом и канадцем Брэдом Катоной, передаёт BaigeNews.kz.

Поединок завершился уже в первом раунде — Алмахан одержал победу нокаутом, уверенно реабилитировавшись после поражения в дебютном бою в UFC.

Для Алмахана эта победа стала первой в рамках главной бойцовской лиги мира. Ранее он уступил Умару Нурмагомедову. Теперь в послужном списке казахстанского спортсмена 12 побед и 2 поражения.

Катона, в свою очередь, потерпел пятое поражение в карьере. Всего на его счету 19 поединков.