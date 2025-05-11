Казахстанец Бекзат Алмахан одержал первую победу в UFC
Сегодня, 08:57
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Сегодня, 08:57Сегодня, 08:57
97Фото: instagram.com/ufc
В Монреале (Канада) проходит турнир UFC 315, который открылся боем между казахстанским бойцом Бекзатом Алмаханом и канадцем Брэдом Катоной, передаёт BaigeNews.kz.
Поединок завершился уже в первом раунде — Алмахан одержал победу нокаутом, уверенно реабилитировавшись после поражения в дебютном бою в UFC.
Для Алмахана эта победа стала первой в рамках главной бойцовской лиги мира. Ранее он уступил Умару Нурмагомедову. Теперь в послужном списке казахстанского спортсмена 12 побед и 2 поражения.
Катона, в свою очередь, потерпел пятое поражение в карьере. Всего на его счету 19 поединков.
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