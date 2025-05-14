На проходящем в Астане чемпионате мира по парадзюдо в Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова сборная Казахстана завоевала свою первую золотую медаль, передаёт BaigeNews.kz.

Особое событие произошло в весовой категории до 81 кг среди спортсменов категории J2 - в финале встретились два представителя Казахстана: Бексултан Кулмырза и Галымжан Смагулулы. В напряжённой схватке, длившейся 3 минуты и 11 секунд, Кулмырза одержал победу.

Примечательно, что для обоих спортсменов эта награда стала первой в их профессиональной карьере. Подобный "домашний" финал стал не только поводом для радости болельщиков, но и символом роста казахстанского парадзюдо на мировой арене.