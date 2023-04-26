Казахстанец Азамат Желтыргузов стал лауреатом Международной музыкальной премии Bravo

Солист "Казахконцерта" Азамат Желтыргузов стал лауреатом V Международной профессиональной музыкальной премии Bravo в области классического искусства. Церемония вручения наград прошла на исторической сцене Большого театра в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанца отметили в номинации "Исполнитель года из страны-партнёра". В этой же номинации лауреатами стали скрипач из Венгрии Антал Залай, скрипачка из Сербии Катарина Мрвич, венесуэльский тромбонист Мигель Санчез и дирижер из Сирии Миссак Багдудариан.

В номинации "Мировая звезда" победила балерина Светлана Захарова. В категории "Лучший классический женский вокал" награда досталась Хибле Герзмава, "Лучший классический мужской вокал" - Сергей Скороходов.

"Дубай Опера" победила в номинации "Концертная/театральная площадка года".

"Открытием года" признали солистку Большого театра Беларуси Дарью Горожанко.

Азамату Желтыргузову 36 лет. Он оперный певец (баритон), Заслуженный деятель Республики Казахстан.