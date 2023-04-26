Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстанец Азамат Желтыргузов стал лауреатом Международной музыкальной премии Bravo
Казахстанец Азамат Желтыргузов стал лауреатом Международной музыкальной премии Bravo Вчера, 22:58
562
Вчера, 22:58
562

Казахстанец Азамат Желтыргузов стал лауреатом Международной музыкальной премии Bravo

Солист "Казахконцерта" Азамат Желтыргузов стал лауреатом V Международной профессиональной музыкальной премии Bravo в области классического искусства. Церемония вручения наград прошла на исторической сцене Большого театра в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанца отметили в номинации "Исполнитель года из страны-партнёра". В этой же номинации лауреатами стали скрипач из Венгрии Антал Залай, скрипачка из Сербии Катарина Мрвич, венесуэльский тромбонист Мигель Санчез и дирижер из Сирии Миссак Багдудариан.

В номинации "Мировая звезда" победила балерина Светлана Захарова. В категории "Лучший классический женский вокал" награда досталась Хибле Герзмава, "Лучший классический мужской вокал" - Сергей Скороходов.

"Дубай Опера" победила в номинации "Концертная/театральная площадка года".

"Открытием года" признали солистку Большого театра Беларуси Дарью Горожанко.

Азамату Желтыргузову 36 лет. Он оперный певец (баритон), Заслуженный деятель Республики Казахстан. 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Азамат Желтыргузов (@azamatzheltyrguzov)

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Вчера, 22:58
562
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх