20-летний гражданин Казахстана был арестован корейскими таможенными органами в международном аэропорту Инчхон за попытку ввоза мефедрона, синтетического наркотика, который быстро набирает популярность в молодежной среде, передаёт BaigeNews.kz. Событие привлекло внимание местных властей, ведь вещество, прозванное "наркотиком для зомби", связано с опасными случаями агрессивного поведения.

По данным корейских таможенников, на арестованного казахстанца было изъято 61,5 грамма мефедрона, что эквивалентно более 2000 дозам наркотика. В момент задержания молодой человек готовился покинуть страну, однако его сообщник успел скрыться в Казахстане. Власти Южной Кореи уже объявили его в розыск.

Мефедрон, ставший опасным трендом среди молодежи, был впервые синтезирован в 2003 году и быстро распространился по всему миру, включая Россию, Украину и Казахстан. Применение наркотика в больших дозах может вызывать экстремальное возбуждение, агрессию и даже случаи "зомби-поведения", когда пользователи начинают кусать других людей.

По информации правоохранителей, подозреваемые использовали зашифрованные мессенджеры, такие как Telegram, для связи с международными поставщиками и планировали распространять наркотики в районах с высокой концентрацией иностранных жителей.

Этот случай стал ярким примером растущей угрозы контрабанды наркотиков с участием иностранных граждан, отмечают корейские власти.

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