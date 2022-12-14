Казахстанец Александр Герлиц выиграл бронзу этапа Кубка мира по парабиатлону

Фото: olympic.kz

В Финляндии на этапе Кубка мира казахстанец Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль по парабиатлону на дистанции 12,5 километра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Александр Герлиц прошел дистанцию за 43 минуты 59 секунд, сообщили в Центре спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Победил канадец Арендз Марк, преодолев дистанцию за 39 минут 20 секунд, вторым стал украинец Грегори Вовчунский с результатом 41.22.

Первый этап Кубка мира по паралыжным гонкам и парабиатлону проходит в городе Вуокатти (Финляндия) с 7 по 19 декабря 2022 года. Второй этап Кубка пройдёт в США, а последний третий этап - в Японии.

На Паралимпиаде-2022 в Пекине Александр Герлиц выиграл бронзовую медаль. Ему присудили орден "Құрмет" и звание "Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан".