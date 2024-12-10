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Казахстанец 13 лет скрывался от полиции

Его задержали в одном из посёлков на юге страны.

Сегодня, 11:40
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:40
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Фото: polisia.kz

В одном из сёл Жамбылской области задержали 13 лет скрывавшегося преступника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В 2011 году вблизи Аркалыка была задержана преступная группа, перевозившая более одной тонны марихуаны. В ходе операции были арестованы восемь человек, однако одному из участников удалось скрыться.

"В течение 13 лет местонахождение беглеца оставалось неизвестным, но полицейские не прекращали поиски", - рассказали в полиции.

В ноябре текущего года сотрудникам департамента криминальной полиции МВД поступила оперативная информация о том, что разыскиваемый находится в одном из сел Жамбылской области.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстан из России экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на 88 млн тенге.

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