Казахстане стартует музыкальный телепроект для молодых талантов
Победителей ждут гранты на обучение в ведущих вузах Казахстана.
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Министерство культуры и информации РК объявило о запуске телевизионного реалити-проекта для молодых музыкантов ZHULDYZDY ZHOL 2025, передаёт BaigeNews.kz.
Это уникальный проект, нацеленный на поиск и поддержку талантливых исполнителей. Он охватывает такие направления, как вокал, классические и народные инструменты.
Платформа предоставит молодым музыкантам шанс продемонстрировать свои способности на республиканском уровне, получить обучение от лучших наставников и сделать важный шаг на пути к успешной карьере.
Участники конкурса — казахстанцы в возрасте от 16 до 21 года.
Регистрация началась 5 марта. Она продлится до 25 марта на официальном Instagram-аккаунте проекта.
Все зарегистрированные участники пройдут Digital-кастинг — первичный отбор на основе видеозаписей их исполнения. Преодолевшие этот этап будут приглашены на живой кастинг, который состоится с 1 по 11 апреля. Во время кастинга они будут выступать перед профессиональным жюри.
Комиссия будет оценивать техническое исполнение, артистизм, репертуар и эмоциональную выразительность конкурсантов. Участники, успешно прошедшие все этапы отбора, получат приглашение в творческий лагерь в Алматы, который пройдет с 26 апреля по 16 мая. В лагере они примут участие в съёмках телепроекта, который включает интенсивные занятия и мастер-классы.
Финальное шоу состоится в Алматы 6 июля. Победителей ждут дипломы лауреатов, гранты на обучение в ведущих вузах Казахстана, а также возможность получения образовательных стипендий в международных учебных заведениях. Кроме того, победители получат шанс выступать на крупных культурных площадках страны.
Проект реализуется при поддержке партнеров и спонсоров.
ZHULDYZDY ZHOL 2025 будет транслироваться на Первом канале "Евразия".
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