17 мая в Казахстане отметят День работников связи – профессиональный праздник специалистов, обеспечивающих стабильную работу сетей телекоммуникаций, которые стали неотъемлемой частью жизни современного общества. Праздник приурочен ко Всемирному дню электросвязи и информационного общества, учрежденному Международным союзом электросвязи (МСЭ), членом которого Казахстан является с 1992 года, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в отрасли связи и телекоммуникаций Казахстана работают более 100 тысяч специалистов. Интернет есть у 94% населения страны. Только за последние 5 лет подключение к Сети получили 1 578 сёл.

"Министерство на ежедневной основе продолжает работу над улучшением качества связи и Интернета по стране. За последние 10 лет протяжённость волоконно-оптических линий связи увеличилась в 12 раз — до более чем 130 тысяч километров магистральных линий. Благодаря этой работе из 6 256 сёл, расположенных по всей стране, к оптоволоконным линиям связи уже подключены 2 606, что значительно расширяет возможность для образования и развития регионов. Также в ближайшее время стартует новый проект, в рамках которого планируется строительство ВОЛС ещё до более чем 3 000 сёл", - отметил глава минцифры Жаслан Мадиев.

В преддверии профессионального праздника в столице прошёл первый Республиканский конкурс профессионального мастерства среди связистов. Участие приняли команды из 9 ведущих телекоммуникационных компаний страны. Специалисты продемонстрировали как теоретические знания, так и практические навыки — в частности, работы по сварке волоконно-оптических линий связи, требующие ювелирной точности, ответственности и высокого уровня подготовки.

Праздничные мероприятия завершились торжественной церемонией награждения лучших представителей отрасли. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев поздравил связистов с праздником и вручил заслуженные награды. Были отмечены как молодые специалисты, так и ветераны отрасли, чей многолетний труд стал основой для цифрового прогресса страны.

В рамках церемонии награждения были вручены ведомственные награды "Үздік байланысшы" — за высокий профессионализм и выдающиеся достижения в профессиональной деятельности. Также вручены медали "Еңбек ардагері" — в знак признания многолетней преданности профессии и значимого вклада в развитие отрасли связи.