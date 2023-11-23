Казахстан вошёл в состав Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
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В завершающий день работы Генеральной конференции ЮНЕСКО Казахстан был избран в состав Комитета всемирного наследия на 2023-2027 годы. Об этом сообщил Государственный советник РК Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.
Госсоветник отметил, что Комитет всемирного наследия, который состоит из 21 государства, является одним из наиболее важных и влиятельных руководящих органов ЮНЕСКО и обладает исключительным правом на включение и исключение объектов в Список всемирного наследия.
"За кандидатуру нашей страны проголосовало 118 государств. Избрание нашей страны в Комитет всемирного наследия - свидетельство международного признания активной работы по сохранению уникального культурного и природного наследия Казахстана.
Также ранее было принято решение о повышении статуса офиса ЮНЕСКО в Алматы до Многосекторального регионального офиса (Бюро), с охватом, помимо государств Центральной Азии, Афганистана, Пакистана, Ирана", - написал Ерлан Карин.
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