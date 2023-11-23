Казахстан вошёл в состав Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

В завершающий день работы Генеральной конференции ЮНЕСКО Казахстан был избран в состав Комитета всемирного наследия на 2023-2027 годы. Об этом сообщил Государственный советник РК Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

Госсоветник отметил, что Комитет всемирного наследия, который состоит из 21 государства, является одним из наиболее важных и влиятельных руководящих органов ЮНЕСКО и обладает исключительным правом на включение и исключение объектов в Список всемирного наследия.