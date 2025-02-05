Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о договорённостях по итогам переговоров с членами правительства Грузии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Он отметил, что в 2024 году Казахстан значительно увеличил объёмы поставок сельскохозяйственной продукции в Грузию. Объём экспорта составил 71 миллион долларов, что на 12,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Казахстанские поставки включают пшеницу, мучные изделия, макароны, кондитерские изделия, а также зерно и масличные культуры.

Особое внимание во время переговоров уделено запуску поставок мяса крупного рогатого скота, охлаждённого и свежего, а также живого скота. В конце 2024 года подписаны важные соглашения, включая ветеринарный сертификат для поставки мясной продукции в Грузию. Эти шаги стали важным этапом в развитии двустороннего агропромышленного сотрудничества.

"Мы заинтересованы в расширении поставок продукции агропромышленного комплекса в Грузию и активизации этого направления. В ближайшее время планируется поездка в Грузию и встреча с министром сельского хозяйства для дальнейшего обсуждения совместных проектов", - отметил Айдарбек Сапаров.

Он добавил, что Казахстан намерен расширять ассортимент поставляемой продукции.