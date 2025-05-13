15 мая Казахстан окажется под влиянием противоположных погодных процессов: в то время как южные и центральные области буквально "закипят" от жары, запад и север накроет грозовыми облаками, передаёт BaigeNews.kz. Причиной резкого повышения температуры в юге и центре страны стал вынос горячих воздушных масс с территории Ирана. В этих регионах дневные температуры достигнут 35-44 градусов по Цельсию, а в Акмолинской области - 30-35°C, что является нетипичным показателем для середины мая.

Тем временем в западных и северных регионах влияние начнет оказывать активный циклон. Он принесёт с собой атмосферные фронты, способные вызвать дожди, грозы, усиление ветра и даже град. Синоптики предупреждают: погодные контрасты в разных частях страны могут сохраняться несколько дней, поэтому жителям рекомендуется учитывать прогнозы при планировании поездок и отдыха на открытом воздухе.