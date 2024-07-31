Казахстан посетят президенты стран Центральной Азии и Конго

По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 2-3 августа Казахстан с официальным визитом посетит президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, передаёт BaigeNews.

В период с 7 по 8 августа состоится государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Казахстан.



9 августа в Астане пройдет Шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.