В Сенате ратифицировали соглашения о крупных займах, которые Казахстан планирует взять у нескольких иностранных банков развития, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так, Азиатский банк развития предоставит Казахстану заём в размере 52,3 миллиарда японских йен или 175 миллиардов тенге, Международный Банк Реконструкции и развития - 84 миллиарда японских йен или 600 миллионов тенге, Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций - 52,7 миллиарда японских йен или 175 миллиардов тенге.

"Валютой займа выбрана японская йена как валюта с наиболее низкой ставкой вознаграждения, низким спредом банка и как наиболее близко коррелирующая к тенге валюта", - проинформировал депутат Сената Сергей Карплюк.

Обслуживание и погашение привлекаемых займов будет осуществляться Министерством финансов РК.

Средства займа позволят обеспечить исполнение всех обязательств государства, принятых на себя в рамках республиканского бюджета на 2024 год.