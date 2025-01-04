Казахстан завоевал золото юниорского этапа Кубка мира по фехтованию
Противостояние завершилось со счетом 15:13 в пользу Актаевой.
Сегодня, 17:59
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Сегодня, 17:59Сегодня, 17:59
168Фото: eurosport.com
Представительница команды Казахстана по фехтованию на рапирах София Актаева завоевала золотую медаль этапа Кубка мира среди юниоров в Фуджейре (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
"В финале казахстанская спортсменка оказалась сильнее Яжихэ Тэ, представляющая Китай", - говорится в сообщении.
Противостояние завершилось со счетом 15:13 в пользу Актаевой.
Напомним, две золотые медали завоевали на ЧМ юные шахматисты Казахстана.
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