Представительница команды Казахстана по фехтованию на рапирах София Актаева завоевала золотую медаль этапа Кубка мира среди юниоров в Фуджейре (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"В финале казахстанская спортсменка оказалась сильнее Яжихэ Тэ, представляющая Китай", - говорится в сообщении.

Противостояние завершилось со счетом 15:13 в пользу Актаевой.

Напомним, две золотые медали завоевали на ЧМ юные шахматисты Казахстана.