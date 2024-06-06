Казахстан завоевал “золото” на чемпионате Азии по велоспорту

Команда Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала золотую медаль на чемпионате Азии в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

“Наши спортсмены показали лучший результат в смешанной эстафете. Страну в этом виде программы представили Рината Султанова, Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Игорь Чжан, Махаббат Умутжанова, Фаина Потапова”, - говорится в сообщении.

Второе место занял Узбекистан. Гонконг финишировал третьим.