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  • Казахстан завоевал "золото" на чемпионате Азии по тяжёлой атлетике
t.me/sportilinet Сегодня, 17:51
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Фото: t.me/sportilinet

Казахстан завоевал "золото" на чемпионате Азии по тяжёлой атлетике

Соревнования проходили в эти дни в Бахрейне.

Представительница команды Казахстана по тяжёлой атлетике Айзада Муптильда завоевала золотую медаль на чемпионате Азии в Бахрейне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Айзада завоевала звание чемпионки в весе свыше 87 килограмм, набрав в сумме 277 килограммов (120 килограммов в толчке и 157 килограммов в рывке).

А бронзовой призеркой в этом весе стала еще одна казахстанка Любовь Ковальчук с сумарным результатом 266 килограммов.

Ранее сообщалось ещё об одной медали, которую Казахстану принёс тяжелоатлет Артём Антропов. Он также стал бронзовым призёром чемпионата Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне в весе до 96 килограммов.

Видео: t.me/sportilinet
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Сегодня, 17:51
437
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