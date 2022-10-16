Казахстан завоевал "золото" на чемпионате Азии по тяжёлой атлетике

Фото: t.me/sportilinet

Соревнования проходили в эти дни в Бахрейне.

Представительница команды Казахстана по тяжёлой атлетике Айзада Муптильда завоевала золотую медаль на чемпионате Азии в Бахрейне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Айзада завоевала звание чемпионки в весе свыше 87 килограмм, набрав в сумме 277 килограммов (120 килограммов в толчке и 157 килограммов в рывке).

А бронзовой призеркой в этом весе стала еще одна казахстанка Любовь Ковальчук с сумарным результатом 266 килограммов.

Ранее сообщалось ещё об одной медали, которую Казахстану принёс тяжелоатлет Артём Антропов. Он также стал бронзовым призёром чемпионата Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне в весе до 96 килограммов.