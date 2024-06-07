Казахстан завоевал "золото" и "бронзу" на турнире по вольной борьбе

В Будапеште (Венгрия) прошел первый день рейтингового турнира по вольной борьбе. Двум казахстанцам удалось отметиться на нем медалями, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Победителем весовой категории до 97 килограммов стал Алишер Ергали. Он должен был бороться против Магомеджана Магомедова, однако соперник на ковер не вышел. Таким образом, казахстанец взял "золото".

В этом же весе Ризабек Айтмухан боролся за "бронзу". Он оказался сильнее словака Батырбека Цакулова.

Добавим, что позже Юсуп Батырмурзаев выступит в финале категории до 125 килограммов.