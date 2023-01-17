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Казахстан завоевал второе "золото" Универсиады-2023
Казахстанский "летающий лыжник" Данил Васильев выиграл золотую медаль зимней Универсиады-2023 в американском Лейк-Плэсиде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Васильев одержал победу в соревнованиях по прыжкам на нормальном трамплине. В первой попытке он занял первое место с показателем 127,2, а в финальном раунде стал вторым (130,1). В сумме двух подходов казахстанец показал наилучший результат 257,3, опередив австрийцев Максимиллиана Линхера (251,4) и Тимона Паскаля Кахофера (248,8).
Другие представители Казахстана показали следующие результаты: Сергей Ткаченко — седьмой (220,9), Никита Девяткин — девятый (216,2), Святослав Назаренко — 20-й (147,3), Магжан Амангельдыулы — 21-й (144,5).
Медаль Васильева стала второй для Казахстана на текущей Универсиаде. Ранее "золото" в биатлоне завоевал Вадим Куралес.
Отметим, что казахстанские спортсмены также установили тотальное доминирование на хоккейном турнире Универсиады-2023. Студенческая сборная страны провела на хоккейном турнире четыре матча и одержала четыре победы с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 33:3.
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