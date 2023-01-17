Казахстан завоевал второе "золото" Универсиады-2023

Фото: sports.kz

Казахстанский "летающий лыжник" Данил Васильев выиграл золотую медаль зимней Универсиады-2023 в американском Лейк-Плэсиде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Васильев одержал победу в соревнованиях по прыжкам на нормальном трамплине. В первой попытке он занял первое место с показателем 127,2, а в финальном раунде стал вторым (130,1). В сумме двух подходов казахстанец показал наилучший результат 257,3, опередив австрийцев Максимиллиана Линхера (251,4) и Тимона Паскаля Кахофера (248,8).

Другие представители Казахстана показали следующие результаты: Сергей Ткаченко — седьмой (220,9), Никита Девяткин — девятый (216,2), Святослав Назаренко — 20-й (147,3), Магжан Амангельдыулы — 21-й (144,5).

Медаль Васильева стала второй для Казахстана на текущей Универсиаде. Ранее "золото" в биатлоне завоевал Вадим Куралес.

Отметим, что казахстанские спортсмены также установили тотальное доминирование на хоккейном турнире Универсиады-2023. Студенческая сборная страны провела на хоккейном турнире четыре матча и одержала четыре победы с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 33:3.