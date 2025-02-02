Казахстан завоевал второе золото на Кубке мира в Италии
Медаль для страны добыли Алена Лифатова, Алина Дауранова и Арина Ильященко.
Сегодня, 09:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:29Сегодня, 09:29
215Фото: Федерация РК по конькобежному спорту
Казахстанские конькобежки стали победительницами командного спринта на юниорском этапе Кубка мира среди нео-сеньоров, который проходит в итальянском Коллальбо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации.
В первый день соревнований Алена Лифатова, Алина Дауранова и Арина Ильященко принесли Казахстану золотую медаль, показав результат 1:35.56. Серебряными призёрами стали спортсменки из Италии (1:37.71), а бронзу завоевала сборная Норвегии (1:39.20).
Ранее "золото" Казахстану принесла Алина Дауранова.
Самое читаемое
- Легендарная башня Акбикеш обрушилась в Туркестанской области
- Российский футболист готов отказаться от паспорта ради сборной Казахстана
- Мобильные переводы в Казахстане: Порог для проверки могут увеличить до 1 млн тенге
- 39 казахстанских врачей пытались за деньги повысить квалификацию
- В Казахстане будет изменен текст присяги госслужащих