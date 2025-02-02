Казахстанские конькобежки стали победительницами командного спринта на юниорском этапе Кубка мира среди нео-сеньоров, который проходит в итальянском Коллальбо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации.

В первый день соревнований Алена Лифатова, Алина Дауранова и Арина Ильященко принесли Казахстану золотую медаль, показав результат 1:35.56. Серебряными призёрами стали спортсменки из Италии (1:37.71), а бронзу завоевала сборная Норвегии (1:39.20).

Ранее "золото" Казахстану принесла Алина Дауранова.