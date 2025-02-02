  • 2 Февраля, 10:44
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Казахстан завоевал второе золото на Кубке мира в Италии

Медаль для страны добыли Алена Лифатова, Алина Дауранова и Арина Ильященко.

Сегодня, 09:29
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Федерация РК по конькобежному спорту Сегодня, 09:29
Сегодня, 09:29
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Фото: Федерация РК по конькобежному спорту

Казахстанские конькобежки стали победительницами командного спринта на юниорском этапе Кубка мира среди нео-сеньоров, который проходит в итальянском Коллальбо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации.

В первый день соревнований Алена Лифатова, Алина Дауранова и Арина Ильященко принесли Казахстану золотую медаль, показав результат 1:35.56. Серебряными призёрами стали спортсменки из Италии (1:37.71), а бронзу завоевала сборная Норвегии (1:39.20).

Ранее "золото" Казахстану принесла Алина Дауранова.

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