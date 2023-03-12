Казахстан завоевал второе золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Фото: Instagram/n_kkz

Второе "золото" на этапе Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку Казахстану принёс Нариман Курбанов, передаёт BaigeNews.kz.

С результатом 15 300 баллов Нариман опередил ирландца Риса Маккленагана (14 933) и албанца Петрова (14 766).

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"Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов одержал победу в упражнениях на гимнастическом коне. Также стоит отметить, что в соревнованиях принимают участие 173 гимнаста из 48 стран мира, что делает победу Наримана еще более впечатляющей", — сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Нужно отметить, что 25-летний Курбанов выиграл второй подряд этап Кубка мира. Всего за спортивную карьеру на этапах Кубка мира он заработал четыре золота.