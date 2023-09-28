Казахстан завоевал второе "золото" на Азиаде

Казахстанка Зухра Ирназарова завоевала награду высшего достоинства в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

Наша соотечественница набрала 560 баллов, опередив сразу двух стрелков из Северной Кореи.

Это вторая золотая медаль для сборной нашей страны на этой Азиаде.

Напомним, вчера женская команда Казахстана по стендовой стрельбе в составе Зои Кравченко, Асем Орынбай и Ольги Панариной завоевала золотые медали в упражнении "скит", установив, при этом, рекорд Азиатских игр – 350 баллов.

"Выдающийся результат! Поздравляю Зухру с этим важным для любого спортсмена достижением! Уверен, это не последний подобный успех для нее”, – заявил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

На сегодняшний день в активе Казахстана уже пятнадцать наград (2 золота, 2 серебра и 11 бронз). Их принесли спортсменки по стендовой стрельбе Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина (золото), Асем Орынбай (бронза), дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза), стрелки Никита Чирюкин (бронза), Александра Ле с Исламом Сатпаевым (бронза), стрелки Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркуляев (серебро), дзюдоист Нурлыхан Шархан (бронза), фехтовальщики Эльмир Алимжанов (бронза) и мужская команда Казахстана по фехтованию на сабле (бронза), ушу - Аян Турсын (бронза), пловец Адильбек Мусин (бронза).

27 сентября ознаменовалось для сборной Казахстана первой золотой медалью на летних Азиатских играх в Ханчжоу. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает, что осталось за кулисами.

26 сентября обладателями бронзовых наград в третий день соревнований стали дзюдоист Нурлыхан Шархан в весе до 100 кг, фехтовальщик-шпажист Эльмир Алимжанов, а также смешанная команда по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.

Во второй день соревнований летних Азиатских игр копилка сборной Казахстана пополнилась ещё тремя наградами. Теперь на счету казахстанцев одна серебряная и четыре бронзовые медали. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с тренерами призёров об этих результатах и шансах на попадание на Олимпиаду в Париж.