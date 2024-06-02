Казахстан завоевал второе "золото" кубка мира по артистическому плаванию

Команда Казахстана по артистическому плаванию отметилась второй золотой медалью этапа Кубка мира в канадском Маркеме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Ее автором стал Виктор Друзин. Он выиграл произвольную программу в соло выступлениях. За свое выступление он получил 193.7938 балла.

Второе место занял Филиппо Пелати из Италия — 186.1168. Деннис Бонею из Испании показал третий результат — 185.8751.

Добавим, что ранее Эдуард Ким выиграл техническую программу.