Казахстан завоевал второе "золото" кубка мира по артистическому плаванию
Сегодня, 11:23
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Сегодня, 11:23Сегодня, 11:23
111Фото: synchrorussia.ru
Команда Казахстана по артистическому плаванию отметилась второй золотой медалью этапа Кубка мира в канадском Маркеме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Ее автором стал Виктор Друзин. Он выиграл произвольную программу в соло выступлениях. За свое выступление он получил 193.7938 балла.
Второе место занял Филиппо Пелати из Италия — 186.1168. Деннис Бонею из Испании показал третий результат — 185.8751.
Добавим, что ранее Эдуард Ким выиграл техническую программу.
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