Сборная Казахстана продолжает блистать на чемпионате мира по таеквондо среди кадетов, который проходит в Фуджейре (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz. В третий соревновательный день казахстанский спортсмен Жанторе Сагынгали завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 65 килограммов, уверенно победив в финальном поединке представителя Украины Максима Шудженко.

Это второе золото в копилке национальной сборной на этом мировом первенстве. Ранее чемпионом стал Хамзаальпер Ромашкин, который отличился в категории до 61 кг.

Кроме того, в активе казахстанцев появились и две бронзовые награды. Третье место на пьедестале заняли Алла Цой (до 47 кг) и Аида Гожалимова (до 51 кг), показав высокий уровень подготовки и стойкость в поединках.

Чемпионат продолжается, и сборная Казахстана уже закрепила за собой статус одной из сильнейших команд турнира.