Казахстан завоевал второе "золото" ЧМ по таеквондо в ОАЭ
Казахстанская школа таеквондо покоряет мир.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сборная Казахстана продолжает блистать на чемпионате мира по таеквондо среди кадетов, который проходит в Фуджейре (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz. В третий соревновательный день казахстанский спортсмен Жанторе Сагынгали завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 65 килограммов, уверенно победив в финальном поединке представителя Украины Максима Шудженко.
Это второе золото в копилке национальной сборной на этом мировом первенстве. Ранее чемпионом стал Хамзаальпер Ромашкин, который отличился в категории до 61 кг.
Кроме того, в активе казахстанцев появились и две бронзовые награды. Третье место на пьедестале заняли Алла Цой (до 47 кг) и Аида Гожалимова (до 51 кг), показав высокий уровень подготовки и стойкость в поединках.
Чемпионат продолжается, и сборная Казахстана уже закрепила за собой статус одной из сильнейших команд турнира.
Самое читаемое
- Второе землетрясение за день зафиксировано на юго-западе от Алматы
- Умерла актриса Нина Гребешкова
- Казахстанец выиграл первую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
- Напавшего на ребёнка в лифте подростка освободили от уголовной ответственности в Астане
- Рецепт котлет из бешпармака обсуждают в Сети