Сборная Казахстана по плаванию успешно выступила на престижном международном турнире, прошедшем в Афинах - на родине Олимпийских игр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz. Наши спортсмены завоевали восемь медалей, включая три золотые, три серебряные и две бронзовые, подтвердив высокий уровень казахстанской школы плавания.

Главными триумфаторами соревнований стали Адильбек Мусин, победивший на дистанции 100 метров баттерфляем, и Ксения Игнатова, оформившая двойное золото на дистанциях 100 и 200 метров на спине.

Мусин также стал серебряным призёром на 50-метровке баттерфляем, продемонстрировав стабильность и универсальность. Серебряные медали также завоевали Айбат Мырзамуратов (100 метров брассом) и Аделаида Пчелинцева (50 метров брассом), подтвердившие свой класс в классических стилях.

Бронзовые награды в копилку команды добавили Максим Сказобцов (100 метров баттерфляем) и снова Мырзамуратов, показавший третий результат на 50 метрах брассом.

Ранее мы сообщали, что казахстанский пловец Мусин блестяще выступил в Афинах.