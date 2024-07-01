Казахстан завоевал три "золота" на турнире по легкой атлетике
Сегодня, 15:38
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Сегодня, 15:38Сегодня, 15:38
105Фото: olympic.kz
В Ташкенте завершился международный турнир по легкой атлетике Silk Road to Paris. Казахстан завоевал на нем четыре медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Первыми на соревнованиях стали Ольга Сафронова (200 метров), Елизавета Матвеева (прыжки в высоту) и Давид Ефремов (110 метров с барьерами).
Юлия Башманова в беге на 100 метров с барьерами отметилась бронзовой медалью.
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