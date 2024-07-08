Казахстан завоевал три медали на этапе кубка мира по артистическому плаванию

Команда Казахстана по артистическому плаванию отметилась тремя медалями на этапе Кубка мира в венгерском Будапеште, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На вторую ступень пьедестала поднялись Виктор Дрюзин (соло, произвольная программа), а также Эдуард Ким с Наргизой Болатовой (микс, техническая программа).

Также женская команда Казахстана завоевала бронзовую медаль (акробатическая программа)