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Казахстан завоевал три медали на этапе кубка мира по артистическому плаванию

Сегодня, 08:47
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lympic.kz Сегодня, 08:47
Сегодня, 08:47
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Фото: lympic.kz

Команда Казахстана по артистическому плаванию отметилась тремя медалями на этапе Кубка мира в венгерском Будапеште, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На вторую ступень пьедестала поднялись Виктор Дрюзин (соло, произвольная программа), а также Эдуард Ким с Наргизой Болатовой (микс, техническая программа).

Также женская команда Казахстана завоевала бронзовую медаль (акробатическая программа)

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