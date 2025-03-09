Казахстан завоевал третью медаль этапа Кубка мира по гимнастике в Баку
Бронзу стране принёс Зейнолла Идрисов.
Сегодня, 14:22
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Сегодня, 14:22Сегодня, 14:22
84Фото: Olympic.kz
Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он успешно выступил в финале упражнений на коне. Идрисов получил от судей 14,400 балла.
Победу одержал американец Брэндон Дэнг (14,633). Второе место осталось за Патриком Хупсом (США) - 14,533.
Отметим, что теперь в активе команды Казахстана три медали. Днем ранее вторыми стали Милад Карими (вольные упражнения) и Дмитрий Патанин (упражнения на брусьях).
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