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Казахстан завоевал "серебро" по фехтованию в Ханчжоу

Сегодня, 18:00
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Министерство туризма и спорта / @Sabirov Sali Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00
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Фото: Министерство туризма и спорта / @Sabirov Sali

Мужская сборная Казахстана по фехтованию – серебряный призер азиатских игр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах в лице Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертая завоевала серебряные медали Азиады-2023.

В финале наши спортсмены уступили команде Японии. Итоговый счет противостояния – 36:35.

"Это четвертый комплект серебряных наград для команды Казахстана на этих Азиатских играх и третья медаль в фехтовании. Вчера наши саблисты завоевали бронзу в командных соревнованиях. Днем ранее шпажист Эльмир Алимжанов стал третьим в индивидуальном разряде", - отметили в ведомстве.

Таким образом, на сегодняшний день в активе Казахстана уже двадцать три награды (3 золота, 4 серебра и 16 бронз).

Сегодня казахстанец Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу. Он финишировал третьим в триатлоне.

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