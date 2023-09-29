Казахстан завоевал "серебро" по фехтованию в Ханчжоу
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Мужская сборная Казахстана по фехтованию – серебряный призер азиатских игр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.
Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах в лице Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертая завоевала серебряные медали Азиады-2023.
В финале наши спортсмены уступили команде Японии. Итоговый счет противостояния – 36:35.
"Это четвертый комплект серебряных наград для команды Казахстана на этих Азиатских играх и третья медаль в фехтовании. Вчера наши саблисты завоевали бронзу в командных соревнованиях. Днем ранее шпажист Эльмир Алимжанов стал третьим в индивидуальном разряде", - отметили в ведомстве.
Таким образом, на сегодняшний день в активе Казахстана уже двадцать три награды (3 золота, 4 серебра и 16 бронз).
Сегодня казахстанец Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу. Он финишировал третьим в триатлоне.
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