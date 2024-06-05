Казахстан завоевал серебро на этапе кубка мира по спортивной гимнастике
Сегодня, 18:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:17Сегодня, 18:17
140Фото: Olympic.kz
Казахстан завоевал медаль на этапе кубка мира по спортивной гимнастике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Команда Казахстана по спортивной акробатике отметилась серебряной медалью на этапе Кубка мира в Жешуве (Польша).
“Второй стала спортивная пара Диль Даниель и Вадим Шуляр. При этом отметим, что в ЭКМ выступили два представителя казахстанской команды”, - говорится в сообщении.