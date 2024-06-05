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Казахстан завоевал серебро на этапе кубка мира по спортивной гимнастике

Сегодня, 18:17
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Olympic.kz Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17
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Фото: Olympic.kz

Казахстан завоевал медаль на этапе кубка мира по спортивной гимнастике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Команда Казахстана по спортивной акробатике отметилась серебряной медалью на этапе Кубка мира в Жешуве (Польша).

“Второй стала спортивная пара Диль Даниель и Вадим Шуляр. При этом отметим, что в ЭКМ выступили два представителя казахстанской команды”, - говорится в сообщении.

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