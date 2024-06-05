Казахстан завоевал серебро на этапе кубка мира по спортивной гимнастике

Казахстан завоевал медаль на этапе кубка мира по спортивной гимнастике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Команда Казахстана по спортивной акробатике отметилась серебряной медалью на этапе Кубка мира в Жешуве (Польша).