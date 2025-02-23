  • 23 Февраля, 21:52
  • BAIGENEWS

Казахстан завоевал серебро этапа Кубка мира по батутной гимнастике

Медаль принесли стране Данил Мусабаев и Никита Тумаков.

Сегодня, 20:51
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 20:51
Сегодня, 20:51
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Фото: НОК РК

Команда Казахстана по батутной гимнастике отметилась серебряной медалью на первом в новом сезоне международном турнире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанцы показали второй результат на этапе Кубка мира в Баку в Азербайджане. Данил Мусабаев и Никита Тумаков завоевали "серебро" в синхронных прыжках.

Они на турнире уступили только лишь Японии. Замкнула тройку лучших Мексика. 

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