Казахстан завоевал серебро этапа Кубка мира по батутной гимнастике
Медаль принесли стране Данил Мусабаев и Никита Тумаков.
Сегодня, 20:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:51Сегодня, 20:51
120Фото: НОК РК
Команда Казахстана по батутной гимнастике отметилась серебряной медалью на первом в новом сезоне международном турнире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Казахстанцы показали второй результат на этапе Кубка мира в Баку в Азербайджане. Данил Мусабаев и Никита Тумаков завоевали "серебро" в синхронных прыжках.
Они на турнире уступили только лишь Японии. Замкнула тройку лучших Мексика.
Самое читаемое
- В Астане ещё не родившимся двойняшкам сделали операцию прямо в утробе матери
- "Техника безопасности написана кровью": крановщица из Павлодара рассказала почему стройка самое опасное место
- Алмас Кишкенбаев сделал заявление после ареста на 15 суток
- Бивол победил Бетербиева в реванше и стал абсолютным чемпионом мира
- Начальник городского управления полиции предотвратил суицид в Петропавловске