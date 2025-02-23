Команда Казахстана по батутной гимнастике отметилась серебряной медалью на первом в новом сезоне международном турнире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанцы показали второй результат на этапе Кубка мира в Баку в Азербайджане. Данил Мусабаев и Никита Тумаков завоевали "серебро" в синхронных прыжках.

Они на турнире уступили только лишь Японии. Замкнула тройку лучших Мексика.