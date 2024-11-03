Казахстан завоевал пятое "золото" чемпионата мира по боксу

Казахстанский боксер Бексултан Боранбек стал победителем молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 51 килограмма Боранбек встретился с колумбийцем Джастином Морено и одержал победу единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Бексултан Боранбек завоевал золотую медаль на молодежном мировом первенстве, а Джастин Морено завершил выступление на турнире с "серебром". Отметим, что для сборной Казахстана это уже пятое "золото" на МЧМ-2024: ранее чемпионами мира также стали Торехан Сабырхан (67 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг), Елянур Турганова (50 кг) и Аружан Зейноллаева (81 кг).