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Казахстан завоевал пятое "золото" чемпионата мира по боксу

Сегодня, 22:19
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instagram.com/_boranbek Сегодня, 22:19
Сегодня, 22:19
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Фото: instagram.com/_boranbek

Казахстанский боксер Бексултан Боранбек стал победителем молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 51 килограмма Боранбек встретился с колумбийцем Джастином Морено и одержал победу единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Бексултан Боранбек завоевал золотую медаль на молодежном мировом первенстве, а Джастин Морено завершил выступление на турнире с "серебром". Отметим, что для сборной Казахстана это уже пятое "золото" на МЧМ-2024: ранее чемпионами мира также стали Торехан Сабырхан (67 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг), Елянур Турганова (50 кг) и Аружан Зейноллаева (81 кг). 

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