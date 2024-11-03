Казахстан завоевал пятое "золото" чемпионата мира по боксу
Сегодня, 22:19
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Сегодня, 22:19Сегодня, 22:19
118Фото: instagram.com/_boranbek
Казахстанский боксер Бексултан Боранбек стал победителем молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В финале в весовой категории до 51 килограмма Боранбек встретился с колумбийцем Джастином Морено и одержал победу единогласным решением судей — 5:0.
Таким образом, Бексултан Боранбек завоевал золотую медаль на молодежном мировом первенстве, а Джастин Морено завершил выступление на турнире с "серебром". Отметим, что для сборной Казахстана это уже пятое "золото" на МЧМ-2024: ранее чемпионами мира также стали Торехан Сабырхан (67 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг), Елянур Турганова (50 кг) и Аружан Зейноллаева (81 кг).
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