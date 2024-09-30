Казахстан завоевал пять золотых медалей на Кубке Азии по стендовой стрельбе
Сегодня, 10:30
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Сегодня, 10:30Сегодня, 10:30
131Фото: olympic.kz
На Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматинской области стартовали соревнования в дисциплине "скит", передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанские стрелки завоевали пять золотых медалей.
У женщин не было равных Асем Орынбай. Мужские соревнования выиграл Эдуард Ещенко. При этом данные спортсмены также стали первыми среди смешанных команд.
Командные соревнования среди женщин выиграли Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Адель Садакбаева. В этом же виде программы у мужчин на первую ступень пьедестала поднялись казахстанцы Давид Почивалов, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков.
С "бронзой" завершил турнир Давид Почивалов, ставший третьим в индивидуальном зачете.
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