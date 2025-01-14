Казахстан завоевал первую медаль на Универсиаде в Турине
Казахстанка в финале набрала 79.79 балла.
Сегодня, 20:35
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Сегодня, 20:35Сегодня, 20:35
154Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко завоевала золотую медаль Универсиады в Турине (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Казахстанка в финале набрала 79.79 балла. Этот результат позволил ей занять первое место.
Второй стала Харука Накао (Япония) - 76.29. С бронзовой медалью завершила свое выступление Ханна Виис (Германия) - 75.04.
Аяулым Амренова показала пятый результат - 70.52.
Городко принесла Казахстану первую золотую награду Универсиады-2025.
Напомним, ранее стало известно, кто поедет от Казахстана на юниорский Чемпионат мира по хоккею среди девушек.