Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко завоевала золотую медаль Универсиады в Турине (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Казахстанка в финале набрала 79.79 балла. Этот результат позволил ей занять первое место.

Второй стала Харука Накао (Япония) - 76.29. С бронзовой медалью завершила свое выступление Ханна Виис (Германия) - 75.04.

Аяулым Амренова показала пятый результат - 70.52.

Городко принесла Казахстану первую золотую награду Универсиады-2025.

Напомним, ранее стало известно, кто поедет от Казахстана на юниорский Чемпионат мира по хоккею среди девушек.