Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал бронзовую медаль международного турнира серии Grand Slam в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Представитель команды Казахстана поднялся на третью ступень пьедестала по итогам выступления в весовой категории до 81 килограмма.

В схватке за "бронзу" Жубаназар оказался сильнее японца Сотаро Фудживаро.

Отметим, что Казахстан впервые отличился на данном турнире.