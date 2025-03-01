Казахстан завоевал первую медаль на Grand Slam по дзюдо в Ташкенте
Награду стране принёс Абылайхан Жубаназар.
Сегодня, 20:11
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Сегодня, 20:11Сегодня, 20:11
187Фото: Olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал бронзовую медаль международного турнира серии Grand Slam в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Представитель команды Казахстана поднялся на третью ступень пьедестала по итогам выступления в весовой категории до 81 килограмма.
В схватке за "бронзу" Жубаназар оказался сильнее японца Сотаро Фудживаро.
Отметим, что Казахстан впервые отличился на данном турнире.