Казахстан открыл медальный зачёт на Азиатских играх в Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В эстафете микст на 2000 метров команда по шорт-треку завоевала серебро, продемонстрировав отличную скорость и слаженность.

Ермек Малика, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале. Первое место заняли атлеты из Южной Кореи. Япония замкнула тройку лучших.