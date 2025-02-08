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Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде в Харбине

Автором первого серебра стала команда по шорт-треку.

Сегодня, 08:23
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НОК РК/Сали Сабиров Сегодня, 08:23
Сегодня, 08:23
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Фото: НОК РК/Сали Сабиров

Казахстан открыл медальный зачёт на Азиатских играх в Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В эстафете микст на 2000 метров команда по шорт-треку завоевала серебро, продемонстрировав отличную скорость и слаженность.

Ермек Малика, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале. Первое место заняли атлеты из Южной Кореи. Япония замкнула тройку лучших. 

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