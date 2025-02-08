Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде в Харбине
Автором первого серебра стала команда по шорт-треку.
Сегодня, 08:23
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Сегодня, 08:23Сегодня, 08:23
73Фото: НОК РК/Сали Сабиров
Казахстан открыл медальный зачёт на Азиатских играх в Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В эстафете микст на 2000 метров команда по шорт-треку завоевала серебро, продемонстрировав отличную скорость и слаженность.
Ермек Малика, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале. Первое место заняли атлеты из Южной Кореи. Япония замкнула тройку лучших.
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