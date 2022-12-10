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Sports.kz Сегодня, 10:43
216
Сегодня, 10:43
216
Фото: Sports.kz

Казахстан завоевал первую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике

Казахстанский спортсмен Алексей Чуркин стал бронзовым призером чемпионата мира-2022 по тяжелой атлетике, который проходит в колумбийской Боготе, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Он выступил в соревнованиях в весовой категории до 73 килограммов и завершил состязание с результатом 343 килограмма по сумме двоеборья (153 в рывке и 190 — в толчке).

Первое место занял индонезиец Рахмат Абдулла — 352 (152+200), серебряная медаль досталась его соотечественнику Ризки Джуниансьяху — 347 (155+192).

Отметим, что Алексей Чуркин также является серебряным призером юниорского чемпионата мира — эту медаль он завоевал в мае 2022 года в греческой Ираклионе. 

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#спорт #тяжелая атлетика
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:43
216
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