Казахстан завоевал первое "золото" на чемпионате мира по самбо в Астане

Казахстанец Темирлан Колбай завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в весовой категории свыше 98 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram "Qazsport".

В финале Колбай победил монгольского спортсмена Пуревдоржа Дамдинсурена.

В турнире, который стартовал в минувшую пятницу в Астане, соревнуются 470 спортсменов, 28 спортсменов защищают честь Казахстана.