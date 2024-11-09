Казахстан завоевал первое "золото" на чемпионате мира по самбо в Астане
Сегодня, 00:09
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Сегодня, 00:09Сегодня, 00:09
153Фото: Qazsport
Казахстанец Темирлан Колбай завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в весовой категории свыше 98 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram "Qazsport".
В финале Колбай победил монгольского спортсмена Пуревдоржа Дамдинсурена.
В турнире, который стартовал в минувшую пятницу в Астане, соревнуются 470 спортсменов, 28 спортсменов защищают честь Казахстана.