  • 9 Ноября, 01:29
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Казахстан завоевал первое "золото" на чемпионате мира по самбо в Астане

Сегодня, 00:09
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Qazsport Сегодня, 00:09
Сегодня, 00:09
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Фото: Qazsport

Казахстанец Темирлан Колбай завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в весовой категории свыше 98 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram "Qazsport".

В финале Колбай победил монгольского спортсмена Пуревдоржа Дамдинсурена.

В турнире, который стартовал в минувшую пятницу в Астане, соревнуются 470 спортсменов, 28 спортсменов защищают честь Казахстана.

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