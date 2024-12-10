Казахстан завоевал первое "золото" на ЧА-2024 по боксу
Первая казахстанская боксерша провела свой финальный бой на чемпионате Азии-2024 в Чиангмае (Таиланд).
Сегодня, 14:10
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Сегодня, 14:10Сегодня, 14:10
86Фото: olympic.kz
Виктория Графеева, казахстанская боксерша, которая в весовой категории до 60 килограммов оспаривала "золото" в бою с китаянкой Ли Цяньгэ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz. Победа по итогам поединка досталась Графеевой, она выиграла у соперницы единогласным решением судей и стала чемпионкой Азии-2024, тогда как китаянка завершила турнир с серебряной наградой.
Отметим, что два своих предыдущих боя на ЧА-2024 Виктория Графеева завершила досрочно: в четвертьфинале победила техническим нокаутом тайваньскую боксершу Чень Сюань Е, а в полуфинале остановила тайку Порнтип Буапу.