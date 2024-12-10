Виктория Графеева, казахстанская боксерша, которая в весовой категории до 60 килограммов оспаривала "золото" в бою с китаянкой Ли Цяньгэ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz. Победа по итогам поединка досталась Графеевой, она выиграла у соперницы единогласным решением судей и стала чемпионкой Азии-2024, тогда как китаянка завершила турнир с серебряной наградой.

Отметим, что два своих предыдущих боя на ЧА-2024 Виктория Графеева завершила досрочно: в четвертьфинале победила техническим нокаутом тайваньскую боксершу Чень Сюань Е, а в полуфинале остановила тайку Порнтип Буапу.





