Казахстан завоевал первое золото на Азиатских Пара играх

Пара пауэрлифтер Давид Дегтярев завоевал первую золотую медаль на Азиатских Пара Играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

Выступая в весовой категории 54 кг, он поднял 187 кг. Второе место досталось китайцу Yang Jinglang с результатом 185 кг, а третье место занял спортсмен из Вьетнама An Nguyen Binh, поднявший также 184 кг.

"Выдающийся результат! Поздравляю Давида с этим важным для любого спортсмена достижением! Уверен, это не последний подобный успех для него", – заявил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

Ранее сообщалось, казахстанская спортсменка Турсынай Кабыл завоевала серебряную медаль по пара пауэрлифтингу на Азиатских пара игр в Ханчжоу.