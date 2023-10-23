Казахстан завоевал первое золото на Азиатских Пара играх
Сегодня, 15:07
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Сегодня, 15:07Сегодня, 15:07
250Фото: минтуризма и спорта
Пара пауэрлифтер Давид Дегтярев завоевал первую золотую медаль на Азиатских Пара Играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.
Выступая в весовой категории 54 кг, он поднял 187 кг. Второе место досталось китайцу Yang Jinglang с результатом 185 кг, а третье место занял спортсмен из Вьетнама An Nguyen Binh, поднявший также 184 кг.
"Выдающийся результат! Поздравляю Давида с этим важным для любого спортсмена достижением! Уверен, это не последний подобный успех для него", – заявил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
Ранее сообщалось, казахстанская спортсменка Турсынай Кабыл завоевала серебряную медаль по пара пауэрлифтингу на Азиатских пара игр в Ханчжоу.
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