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Казахстан завоевал первое общекомандное место на чемпионате мира по грэпплингу

Сегодня, 00:17
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United World Wrestling Сегодня, 00:17
Сегодня, 00:17
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Фото: United World Wrestling

Сборная Казахстана среди взрослых заняла первое общекомандное место на прошедшем в Астане чемпионате мира по грэпплингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры.

Казахстанские спортсмены завоевали 13 медалей: 4 золота, 4 серебра, 5 бронз.

В тройку лучших также вошли команды Польши и США.

Золотые медали завоевали: Алихан Алшынбай, Самат Айтпанбет, Сарсен Жетибаев и Руслан Исраилов.

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