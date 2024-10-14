Казахстан завоевал первое общекомандное место на чемпионате мира по грэпплингу
Сегодня, 00:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:17Сегодня, 00:17
86Фото: United World Wrestling
Сборная Казахстана среди взрослых заняла первое общекомандное место на прошедшем в Астане чемпионате мира по грэпплингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры.
Казахстанские спортсмены завоевали 13 медалей: 4 золота, 4 серебра, 5 бронз.
В тройку лучших также вошли команды Польши и США.
Золотые медали завоевали: Алихан Алшынбай, Самат Айтпанбет, Сарсен Жетибаев и Руслан Исраилов.
Самое читаемое
- Около 600 человек эвакуируют с трассы Астана-Кокшетау на поездах
- Уникальные находки делает в степи жительница Актау
- Поджог дома в Талгарском районе: в МВД рассказали о ходе расследования
- Ушедших из павлодарского детдома девочек нашли полицейские
- К сгоревшему дому семьи убитого в Талгаре подростка прибыл первый заместитель главы МВД