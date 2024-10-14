Казахстан завоевал первое общекомандное место на чемпионате мира по грэпплингу

Сборная Казахстана среди взрослых заняла первое общекомандное место на прошедшем в Астане чемпионате мира по грэпплингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры.

Казахстанские спортсмены завоевали 13 медалей: 4 золота, 4 серебра, 5 бронз.

В тройку лучших также вошли команды Польши и США.

Золотые медали завоевали: Алихан Алшынбай, Самат Айтпанбет, Сарсен Жетибаев и Руслан Исраилов.