Казахстан завоевал одно золото и два серебра на второй день чемпионата мира по самбо

Сегодня в Астане на втором дне чемпионата мира по самбо в финальных схватках выступили три самбиста сборной Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В спортивном самбо в весе до 64 кг Есентай Иманханов в напряженной схватке вырвал победу у узбекского спортсмена Сардора Олимжонова, завоевав золотую медаль.

"Сегодня меня пришли поддержать многие родственники и друзья. Благодарю жителей Астаны и всех болельщиков, которые меня поддержали. Эту победу я посвящаю своему дедушке, который скончался месяц назад. Когда счет сравнялся, я был уверен в себе и знал, что у меня есть шанс провести еще один прием. Ранее на чемпионате Азии я уступил этому узбекскому спортсмену, но сегодня смог взять реванш", — сказал чемпион мира после финала.

В финале спортивного самбо Гульдана Алмуканбетова (54 кг) уступила Анастасии Луканиной (FIAS-1), а Еламан Койшибаев (88 кг) проиграл Сергею Рябову, завоевав серебряные медали.

Также бронзовыми призерами стали Арнур Куатай (71 кг) и Улбосын Адилова (80 кг) в боевом самбо, Шынар Абатова (72 кг) в спортивном самбо и Аскар Каиров в парасамбо.

"В прошлом году на чемпионате мира я завоевал серебро. Хотел заменить эту медаль на золото на родной земле в Астане, но в начале схватки отдал балл и не смог догнать соперника. Физически я был готов, но не удалось провести результативные приемы. Этот год для меня прошел удачно: я стал чемпионом Азии в Макао и взял призовое место на Кубке мира", — сказал Еламан Койшибаев.

Напомним, что в первый день чемпионата сборная завоевала 1 золото и 4 бронзы. Сейчас в копилке команды 2 золота, 2 серебра и 8 бронз. Завтра состоится заключительный соревновательный день.

В этом году на чемпионат мира приехали 470 спортсменов из 80 стран. Казахстан представляет 28 атлетов. Особенностью чемпионата стало первое включение соревнований по боевому самбо среди женщин и состязаний для слабовидящих.

Общий призовой фонд чемпионата составляет 311 тысяч долларов США (за 1-е место — 4 000 долларов, за 2-е место — 3 000 долларов, за 3-е место — 2 000 долларов, чемпион среди слабовидящих — 1 000 долларов).

Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта