Казахстан завоевал медаль по батутной гимнастике в Ханчжоу

Казахстанка Виктория Бутолина стала третьей на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР) в соревнованиях по батутной гимнастике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

"В финале за свое выступление она получила 52.600 балла. Золотую медаль завоевала китаянка Сюэин Чжу - 56.720 балла. Второе место осталось за Ичэн Ху (КНР) - 55.790 балла", - говорится в сообщении.

По данным НОК, в активе сборной Казахстана теперь 37 медалей.

Также сегодня казахстанские гребцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров завоевали золотую медаль Азиатских игр-2022 в гребле на байдарках и каноэ.

Кроме того, представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Тимофей Емельянов и Кирилл Тубаев стали бронзовыми призёрами.