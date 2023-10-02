Казахстан завоевал медаль по батутной гимнастике в Ханчжоу
Сегодня, 14:12
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Сегодня, 14:12Сегодня, 14:12
189Фото: olympic.kz
Казахстанка Виктория Бутолина стала третьей на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР) в соревнованиях по батутной гимнастике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
"В финале за свое выступление она получила 52.600 балла.
Золотую медаль завоевала китаянка Сюэин Чжу - 56.720 балла. Второе место осталось за Ичэн Ху (КНР) - 55.790 балла", - говорится в сообщении.
По данным НОК, в активе сборной Казахстана теперь 37 медалей.
Также сегодня казахстанские гребцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров завоевали золотую медаль Азиатских игр-2022 в гребле на байдарках и каноэ.
Кроме того, представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Тимофей Емельянов и Кирилл Тубаев стали бронзовыми призёрами.
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