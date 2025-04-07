Казахстанские спортсмены успешно выступили в синхронных прыжках среди мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Бронзовую медаль завоевали Роман Барков и Ерлан Тасмагамбетов. Спортсмены за свое выступление получили 51,090 балла.

Победу одержал дуэт из Германии - 51,570. Второе место заняли атлеты из Франции - 51,350.

Стоит отметить, что на предыдущем этапе Кубка мира казахстанцы также взяли медаль. Данил Мусабаев и Никита Тумаков завоевали "серебро" в синхронных прыжках.

Ранее мы сообщали, что казахстанец завоевал две медали на Кубке Европы по фристайл-акробатике.