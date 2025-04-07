Казахстан завоевал медаль на втором этапе Кубка мира по батутной гимнастике
Мужская команда Казахстана по батутной гимнастике поднялась на пьедестал на этапе Кубка мира в Риччоне (Италия).
Сегодня, 16:56
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Сегодня, 16:56Сегодня, 16:56
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Казахстанские спортсмены успешно выступили в синхронных прыжках среди мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Бронзовую медаль завоевали Роман Барков и Ерлан Тасмагамбетов. Спортсмены за свое выступление получили 51,090 балла.
Победу одержал дуэт из Германии - 51,570. Второе место заняли атлеты из Франции - 51,350.
Стоит отметить, что на предыдущем этапе Кубка мира казахстанцы также взяли медаль. Данил Мусабаев и Никита Тумаков завоевали "серебро" в синхронных прыжках.
Ранее мы сообщали, что казахстанец завоевал две медали на Кубке Европы по фристайл-акробатике.