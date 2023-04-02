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Сегодня, 15:46
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147Фото: Дирекция спортивного развития
Казахстан завоевал историческую медаль по спортивной гимнастике
Казахстанский спортсмен Зейнолла Идрисов завоевал бронзовую медаль молодёжного чемпионата мира по спортивной гимнастике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
По итогам двух дней в упражнениях на спортивном коне Зейнолла Идрисов набрал 14,066 балла, уступив двум армянским спортсменам.
"Золото" соревнования забрал Гамлет Манукян (14,633), "серебро" — Мамикон Хачатурян (14,100).
"Это первая медаль среди молодежи в истории гимнастики Казахстана", — сообщили в Дирекции спортивного развития.
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