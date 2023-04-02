Казахстан завоевал историческую медаль по спортивной гимнастике

Фото: Дирекция спортивного развития

Казахстанский спортсмен Зейнолла Идрисов завоевал бронзовую медаль молодёжного чемпионата мира по спортивной гимнастике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По итогам двух дней в упражнениях на спортивном коне Зейнолла Идрисов набрал 14,066 балла, уступив двум армянским спортсменам.

"Золото" соревнования забрал Гамлет Манукян (14,633), "серебро" — Мамикон Хачатурян (14,100).